Italiano: “Abbiamo tenuto bene il campo, spiace per alcune ingenuità. Dodo? Ci darà qualità”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a margine dell’amichevole persa contro il Galatasaray.

Queste le sue parole: “È stato un test impegnativo con una squadra forte e di grandissimo livello. Dopo 10 minuti abbiamo iniziato a prendere le misure, ma il primo gol mi ha fatto arrabbiare, mentre il secondo ci può stare. Ma mi è piaciuta la reazione perché poi abbiamo preso in mano la partita. Abbiamo dato minutaggio a tanti e la prestazione mi è piaciuta, a parte il risultato”

Su Kuame: “Ha fischiato subito quando ho inserito Kouamè vicino a Jovic per forzare la gara, peccato perché questa sarà una soluzione anche per il futuro”

Sulla forma: “Mettendo in conto che il Galatasaray è più avanti visto che il campionato turco inizia la prossima settimana, abbiamo tenuto botta ad una squadra di livello. Dobbiamo lavorare ancora due settimane e mettere a posto alcune cose. Ma è stata una prestazione positiva, dobbiamo stare attenti perché alla prima palla veniamo castigati”.

Dodo? “Eravamo indecisi se schierarlo dall’inizio o meno, ma era tantissimo che non giocava e cercheremo di metterlo nelle condizioni man mano, però mi è piaciuto, ha fatto assistenza di qualità e aggiungerà qualità”.

Su Bonaventura: “Stiamo cercando questa soluzione per non far ragionare i centrali difensivi e per metterlo a ridosso della punta perché lui è bravo a conquistare punizioni e tante altre cose. Penso che a parte i primi 10 minuti la prestazione della squadra nel complesso è stata buona”.

Sulla difesa: “Abbiamo fatto delle scelte anche in funzione della gara di mercoledì, ma l’approccio dei primi minuti non mi è piaciuto perché abbiamo subito gol su un nostro pallone. Ma abbiamo concesso solo quattro occasioni ad una squadra di questo livello e sono soddisfatto ma se gliele regaliamo noi non ci sta”.

Foto: twitter Fiorentina