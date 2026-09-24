Italiano: “Abbiamo provato a prendere Lucumí. Ho avuto contatti con un club di Serie A”

24/09/2026 | 11:22:15

Vincenzo Italiano ha parlato di mercato nel corso dell’intervista concessa al Corriere dello sport: “Se abbiamo tentato di prendere Lucumì? Sì, pensavamo a lui, ma poi abbiamo abbandonato l’idea visto che Jhon aveva grandi offerte. Siamo rimasti come eravamo e abbiamo aggiunto un giovane. Se ho avuto contatti con un altro club di Serie A? Diciamo di sì, ma non dico quale. Ho avuto colloqui importanti con qualche squadra in Europa”. Ovviamente il club di Serie A era il Napoli che poi ha fatto una scelta diversa, andando su Allegri.

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