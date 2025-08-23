Italiano: “Abbiamo perso per uno svarione. Mi spiace per Immobile”

24/08/2025 | 00:05:54

Vincenzo Italiano ha commentato in conferenza stampa la sconfitta del Bologna all’esordio in casa della Roma. “Sapevamo di dover soffrire nella prima mezz’ora, poi abbiamo preso le misure e nel secondo tempo meglio. Abbiamo perso per uno svarione. Ci riprenderemo, dobbiamo aggiungere più pulizia nella manovra e crescere di condizione. Mi dispiace per Immobile, era teso prima della partita, gli ho fatto una battuta sul fatto che lo avrei dovuto togliere a inizio gara, lo aspetteremo. Casale ha sentito un crampo. Dobbiamo crescere nel portare il pallone, possiamo essere diversi da quello che si è visto stasera. Tanta gente nuova deve essere inserita e lo faremo, ma devono farsi disponibilità. Ci riprenderemo. Lucumí influenzato dal mercato? Non parlo delle situazioni, ma il mercato aperto durante il campionato è una follia totale e non si può risolvere. Qualcuno perderà punti, altri avranno difficoltà nel presentare giocatori concentrati in campo. Amen”.

Foto: Instagram Bologna