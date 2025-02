Italiano: “Abbiamo giocato per la storia e ci siamo riusciti. Coppa Italia? Cercheremo di arrivare fino in fondo”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato dopo la vittoria a Bergamo, che proietta gli emiliani in semifinale di Coppa Italia.

Queste le sue parole: “Abbiamo giocato per la storia e ci siamo riusciti. Ho detto ai ragazzi che in ogni modo avremmo dovuto fare la storia, abbiamo messo il Bologna nelle condizioni di vivere una gran partita, ora ci prepareremo per bene. Abbiamo cercato di non subire, abbiamo trovato l’episodio”.

Vincere sul campo dell’Atalanta cambia lo status del Bologna? “Credo che ti dà autostima e consapevolezza, si vede che c’è crescita. La Champions ci ha dato una grossa mano, questo è un gruppo che è un continuo crescendo, dalla qualità dei giocatori agli obiettivi che ti mette davanti la società. Non è facile giocare a Bergamo con questa personalità, loro erano reduci da prestazione grandiose. Se si cresce dal punto di vista dell’atteggiamento può solo far bene, se sei in grado di farlo in casa e fuori casa, va davvero bene”.

È il suo momento più alto nella tua carriera da allenatore? “Questo è un momento bellissimo, ti spinge sempre a dare il massimo, questa è una grande forza che la gente ti trasferisce. Gli obiettivi? La società aveva questo sogno di arrivare più avanti possibile in Coppa Italia. In questo momento il primo obiettivo lo abbiamo raggiunto, ora aspettiamo il prossimo avversario”.

È la settima vittoria su undici precedenti con Gasperini: “Sinceramente subire tutta la partita non va bene, è quello che cerco di trasferire quando affrontiamo squadre come l’Atalanta. Poi ci sono gli episodi, le parate del portiere, con Gasperini ci sono sempre state partite intense e tirate, bellissime”.

Foto: Instagram Bologna