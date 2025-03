Italiano: “Abbiamo dimostrato di essere una squadra matura. Orsolini? E’ concreto, decisivo, incisivo”

Vincenzo Italiano, allenatore del Bologna, ha parlato in conferenza stampa dopo la vittoria contro il Venezia.

Queste le sue parole: “Mi piace il fatto che l’abbiamo affrontata da squadra matura, non è scontato considerando i Nazionali. Non era scontato anche venendo qui a Venezia, che qui ha fatto soffrire tutte. Abbiamo messo una pezza con le parate di Skorupski, sono contento per il gol di Orsolini, sta tornando ad essere quello prima dell’infortunio, se mantiene questa concretezza”.

Orsolini è il miglior esterno italiano?

“Ha quella capacità di essere concreto, decisivo, incisivo, non sono tanti ad avere questa caratteristica, per l’ennesima volta va in doppia cifra, averlo è tanta roba”.

Il calendario ora è tosto, puntate addirittura a prendere l’Atalanta?

“Abbiamo un vero tour de force incredibile, tutte partite contro le prime della classe che saranno decisive per le sorti del campionato. Siamo in una situazione di classifica bella, dobbiamo continuare a giocare così in questo modo”.

Voleva cambiare Calabria per il giallo? Dallinga come ha giocato?

“Non giocava da tanto, lo stiamo un po’ gestendo, mi è piaciuto soprattutto nel secondo tempo quando ha contribuito a confezionare il gol. E’ stato un crescendo da parte sua, poi era cotto e dovevo toglierlo. Temevo il secondo giallo di Calabria, soprattutto quando è entrato Haps che è bravo a puntare. E’ un ragazzo intelligente, poi per non rischiare ho scelto per il cambio”.

In carriera hai mai allenato un parco esterni così forte? Anche Pedrola è entrato con forza oggi?

“Sono esterni che hanno caratteristiche per proporre questo tipo di gioco, tutti quelli che abbiamo hanno questa caratteristica di essere forti nell’uno contro uno. Tutti sono funzionali al calcio che vogliamo esprimere, stanno anche tutti bene in questo momento, quello che fa la differenza è la concretezza”.

Sulla rincorsa Champions:” Questa squadra è cresciuta e sa che nel secondo tempo inizia un’altra partita dove bisogna andare forte e non essere superficiali, chi entra sa che ha minuti a disposizione per dare qualcosa alla squadra. Dobbiamo continuare con questo spirito, anche oggi chi è entrato mi è piaciuto”.

