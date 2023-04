Italiano: “Abbiamo assunto la giusta mentalità. In altri tempi avremmo perso 0-3”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo il pareggio contro l’Atalanta.

Queste le sue parole: “La prestazione è molto positiva visto che giovedì siamo tornati alle 4.00. Giocare con questo ritmo vuol dire che abbiamo acquisito la giusta mentalità: l’abbiamo rimessa a posto, qualche settimana fa questa partita sarebbe finita 0-3. Stiamo crescendo sotto tutti i punti di vista. A fine primo tempo ci siamo detti di recuperarla, dobbiamo continuare su questa striscia, il non perdere ti fa diventare forte dal punto di vista mentale. In questo mese e mezzo dobbiamo arrivare con l’entusiasmo a mille, ci sono appuntamenti importanti. Ho visto i ragazzi vogliosi di vincerla”.

C’è uno spirito diverso, soprattutto nei movimenti: “Dal momento in cui Hojlund e Zapata non ripiegano è normale che devi tenere la superiorità numerica. Nel momento in cui non riesci a vincere queste partite non devi perderle. Nico ha la libertà di trovarsi gli spazi, è in salute e sta bene, gli lasciamo quella libertà, lo vedo carico e con un’autostima che serve. È stato sfortunato, doveva far parte del Mondiale, ma ogni volta che va in nazionale fa il titolare, è un giocatore stimato dal ct: è ancora giovane, deve crescere, ma soprattutto deve capire che può diventare un trascinatore”.

Come si trova a Firenze? “Penso che in questo sport gli alti e bassi ci saranno sempre per tutte le squadre, nessuna in Italia ha evitato questi momenti. Abbiamo subito fischi e cori, qualche situazione non bella, ma ne siamo venuti fuori da veri uomini con questi risultati. In questo momento siamo in vantaggio in semifinale di coppa e nei quarti di Conference, dobbiamo amministrare il vantaggio che abbiamo”.

Foto: Instagram Fiorentina