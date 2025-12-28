Italiano: “Abbiamo assenze pesanti. Ci sta mancando concretezza”

28/12/2025 | 21:05:38

Il tecnico del Bologna Vincenzo Italiano ha parlato in conferenza dopo il pareggio tra Bologna e Sassuolo: “È un mix tra giocatori importanti fuori come Skorupski, Heggem, Bernardeschi, Freuler, Cambiaghi. Siamo riusciti a vincere anche senza di loro, ma sono assenze che pesano. Riguardo ad oggi non possiamo concedere occasioni così clamorose al Sassuolo. La cosa che mi soddisfa è che abbiamo tenuto il pallino del gioco per tutta la partita. Un mese fa facevamo gol mentre ora ci sta mancando concretezza. Mercato? Vedremo quello che accadrà, sperando di recuperare giocatori in fretta e sperando che questa malasorte finisca di accanirsi con noi”.

Foto: Instagram Bologna