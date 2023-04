Italiano: “A San Siro mai vinto anche da calciatore. Pagherò una cena ai ragazzi”

Vincenzo Italiano, allenatore della Fiorentina, ha parlato a Dazn dopo la vittoria contro l’Inter a San Siro.

Queste le sue parole: “Ci siamo dati un obiettivo che era quello di risalire e guadagnare posizioni un mese e mezzo fa prima della partita di Verona perché eravamo in una situazione complicata. Stiamo rispondendo in maniera egregia, è stata una partita bellissima. L’abbiamo vinta noi e va dato merito a questi ragazzi, ci siamo tirati fuori da una classifica non bella, giochiamo partita dopo partita cercando di dare sempre il massimo”.

Cosa è cambiato in questo mese e mezzo?“Verona era una partita troppo importante, lì ho visto qualcosa di diverso nei ragazzi. Abbiamo trovato autostima e fiducia, davanti si sono sbloccati gli attaccanti e siamo diventati più concreti trovando anche solidità difensiva”.

Bonaventura decisivo? “Bonaventura contro determinati sistemi di gioco è utile come Barak per giocare dietro la punta, senza palla c’è un grande sacrificio. L’ultimo quarto d’ora avevo bisogno di un uomo in più in mezzo, è stato bravissimo Ranieri appena entrato e anche soffrendo abbiamo portato via tre punti importanti”.

Tour de force: “Mercoledì abbiamo la semifinale d’andata, poi la Conference: sarà un mese di fuoco. Superato questo ostacolo concentriamoci sulle coppe che sono importanti per noi, vogliamo andare avanti con la massima determinazione”.

Sugli obiettivi: “Quando i risultati non arrivano si soffre, così come quando si ricevono critiche. Devi trovare soluzioni per venirne fuori e insieme ai ragazzi abbiamo trovato la ricetta giusta. Dovrò pagare una cena perché questa è la prima vittoria a San Siro. Lo devo ai miei ragazzi”.

Foto: sito Fiorentina