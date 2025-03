Italia, Zaccagni e Cambiaso non al meglio: Spalletti chiama Bellanova

Luciano Spalletti chiama anche Raoul Bellanova in vista della doppia sfida contro la Germania in Nations League. Con il difensore dell’Atalanta, diventano 26 i convocati del CT Luciano Spalletti per il doppio impegno dei prossimi giorni. Nella giornata odierna, comunque, l’esterno Andrea Cambiaso e Mattia Zaccagni si sono allenati a parte e rimane aggregato al gruppo azzurro. Anche se giovedì con la Germania a destra è favorito Politano.