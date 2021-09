Non ci saranno Marco Verratti e Lorenzo Pellegrini per Italia-Lituania, gara in programma mercoledì sera a Reggio Emilia e valida per le qualificazioni a Qatar 2022. I due calciatori non sono al 100% dal punto di vista fisico e non potranno scendere in campo, quindi, a scopo precauzionale, lasceranno oggi il ritiro della Nazionale e faranno rientro ai rispettivi club di appartenenza.