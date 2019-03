L’Italia in vantaggio all’intervallo della gara contro la Finlandia per le qualificazioni ai prossimi Europei in corso di svolgimento a Udine. Decisivo fin qui un gol di Nicolò Barella al 7’, tiro deviato e risultato imparabile. Sprazzi interessanti, ma poca concretezza. Piccini vicino al raddoppio.

Foto:Twitter VivoAzzurro