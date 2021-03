Italia Under21, si fa dura la sfida con la Spagna: assenti Tonali (3 turni di stop), Marchizza e Gabbia

Si complica la preparazione della sfida contro i pari età della Spagna per Nicolato e l’Italia Under21. La commissione disciplinare della UEFA ha fermato tre azzurrini: tre turni di stop per Sandro Tonali dopo il rosso diretto e fase a girone che è già finita per il milanista; un turno di stop per Riccardo Marchizza in seguito alla doppia ammonizione; e a sorpresa un turno di stop anche per Matteo Gabbia, per “violazione delle regole di buona condotta”.

Foto: Twitter Brescia