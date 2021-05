Italia Under 21, stasera in campo per gli Europei. Il programma

Riprende questa sera il cammino dell’Italia Under 21 che giocherà il quarto di finale degli Europei contro i pari età del Portogallo. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 21 presso lo stadio Stožice di Lubiana in Slovenia. La vincente di questa sfida affronterà in semifinale la Nazionale che uscirà vincitrice dalla sfida tra Spagna e Croazia.

Il programma:

Portogallo-Italia ore 21

FOTO: Vivoazzurro Twitter