Italia Under 21, Ricci infortunato non verrà rimpiazzato

Per l’Italia Under 21 l’inizio di Europeo in Ungheria e Slovenia non è stato certo positivo dopo il pareggio per 1-1 di ieri sera con la Repubblica Ceca. Nicolato aveva perso per infortunio Samuele Ricci, centrocampista dell’Empoli, rispedito a casa alla vigilia dell’incrocio con la formazione ceca.

Ed oggi, all’indomani della sfida d’esordio, la FIGC fa sapere che il posto del centrocampista rimarrà vuoto, con gli Azzurrini che continueranno la fase a gironi con 22 elementi.

L’Italia dovrà fare anche a meno di Marchizza e Tonali per la gara con la Spagna di sabato, dopo le espulsioni rimediate nella gara di esordio con la Repubblica Ceca.