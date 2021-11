Dopo la vittoria di ieri contro l’Irlanda c’è una novità per quanto riguarda l’Italia Under 21 guidata da Paolo Nicolato. Per la gara amichevole contro la Romania, l’allenatore ha deciso di convocare Mattia Viti, difensore dell’Empoli che era già impegnato con l’Under 20. Il giocatore lascerà quindi il ritiro per raggiungere i suoi compagni a Tirrenia.

Foto: Twitter Vivo Azzurro