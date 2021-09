Italia Under 21: Nicolato convoca Okoli, Lucca e Mulattieri

All’indomani del successo per 3-0 sul Lussemburgo nelle Qualificazioni agli Europei di categoria, il CT della Nazionale Under 21, Davide Nicolato, ha convocato tre volti nuovi per la propria selezione.

Si tratta di Caleb Okoli (Cremonese), Lorenzo Lucca (Pisa) e Samuele Mulattieri (Crotone) che si aggregheranno al gruppo degli Azzurrini.