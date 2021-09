Italia Under 21-Lussemburgo Under 21: le formazioni ufficiali

L’Italia Under 21 torna in campo per le qualificazioni agli Europei Under 21.

Alle 17.30 in programma la gara con il Lussemburgo.

Queste le formazioni ufficiali:

Italia (4-3-3): Carnesecchi; Bellanova, Carboni, Pirola, Udogie; Ricci, Tonali, Rovella; Colombo, Piccoli, Cancellieri.

Lussemburgo (4-4-2): Fox; Bearnardy, Olesen, D’Anzico, Schmit; Latic, Medina, Ikene, Osmanovic; Curci, Bernard.

Foto: Sito FIGC