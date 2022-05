Italia Under 21, i convocati di Nicolato per lo stage di Tirrenia

Il tecnico della Nazionale Under 21 Paolo Nicolato ha convocato 12 calciatori per uno stage in programma da martedì 17 a venerdì 20 maggio presso il Centro di Preparazione Olimpica di Tirrenia in vista delle gare di giugno valevoli per le qualificazioni al Campionato Europeo. Il raduno è riservato ai calciatori che hanno concluso la stagione sportiva con i rispettivi club di appartenenza. Questo l’elenco completo. Portieri: Marco Carnesecchi (Cremonese), Alessandro Plizzari (Lecce), Stefano Turati (Reggina), Simone Canestrelli (Crotone), Caleb Okoli (Cremonese), Giacomo Quagliata (Heracles Almelo), Alessandro Cortinovis (Reggina), Salvatore Esposito (Spal), Nicolò Fagioli (Cremonese), Gianluca Gaetano (Cremonese), Tommaso Milanese (Alessandria), Nicolò Cambiaghi (Pordenone).

FOTO: Twitter Italia