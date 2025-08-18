Italia Under 21, fissate due amichevoli a ottobre. La nota della FIGC

18/08/2025 | 18:05:27

Due nuovi test per l’Italia U21 del ct Silvio Baldini. Ecco la nota diramata dalla FIGC: “Dopo le due gare di inizio settembre con Montenegro (il 5 alla Spezia) e Nord Macedonia (il 9 a Bitola), il cammino della Nazionale Under 21 nel Gruppo E delle qualificazioni al Campionato Europeo di categoria proseguirà a ottobre con un doppio appuntamento in casa: venerdì 10 ottobre allo stadio ‘Dino Manuzzi’ di Cesena con la Svezia e martedì 14 allo stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona con l’Armenia”.

FOTO: Sito FIGC