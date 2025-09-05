Italia Under 21, esordio vincente per Baldini. Battuto il Montenegro 2-1 in rimonta
05/09/2025 | 20:18:11
Esordio vincente per Silvio Baldini sulla panchina dell’Italia Under 21. Finisce 2-1 a favore dell’Italia, la sfida della prima giornata di qualificazione all’Europeo U21. Andrej Kostić porta in vantaggio la Montenegro già al 4° minuto. Luca Lipani pareggia al 52° minuto. Nel secondo tempo, Luca Koleosho segna su rigore al 79°, fissando il risultato sul 2-1.
Bella rimonta degli Azzurrini, che conquistano i primi tre punti del gruppo con grinta e determinazione.
Foto: sito Figc