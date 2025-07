Italia Under 21, come CT spunta la candidatura di Silvio Baldini. Gravina: “Stiamo trattando, ha qualità indiscutibili”

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, è intervenuto ai microfoni di Rai Sport, parlando del futuro dell’Italia Under 21 e approfondendo dunque tematiche riguardanti l’allenatore degli Azzurrini: “In settimana definiremo tutti i quadri tecnici. Abbiamo diverse pedine da mettere al loro posto. Silvio Baldini è una di queste pedine: ci stiamo parlando e stiamo facendo delle valutazioni. Le sue capacità come tecnico non si discutono. È noto per la sua spiccata toscanità, che lo porta a essere molto diretto. Esprime concetti in maniera veloce ed efficace”.

Foto: sito FIGC