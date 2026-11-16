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Italia Under 20, vittoria di misura contro la Svizzera: decide Coletta

16/11/2026 | 17:05:17

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La Nazionale Under 20 chiude nel migliore dei modi il proprio impegno contro la Svizzera. Gli Azzurrini di Carmine Nunziata si impongono per 1-0 ad Abano Terme, conquistando un successo importante nell’Under 20 Elite League. A decidere l’incontro è Federico Coletta, centrocampista classe 2007, che firma la rete decisiva e regala ai suoi tre punti preziosi. Una prestazione concreta per l’Italia, capace di trovare il guizzo giusto e poi difendere il vantaggio fino al triplice fischio. Dopo il successo ottenuto contro il Portogallo, la formazione di Nunziata centra così un’altra vittoria consecutiva. Un risultato che conferma i segnali positivi arrivati dal gruppo e permette ai giovani azzurrini di proseguire il proprio percorso con fiducia. Per l’Under 20 si tratta di un altro passaggio utile anche in ottica di crescita e valutazione dei talenti a disposizione del commissario tecnico.

Foto: x FIGC

 