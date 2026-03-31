Italia Under 19, con la Turchia basta il pareggio: i ragazzi di Bollini qualificati per gli Europei
31/03/2026 | 20:02:05
L’Italia Under 19 di Bollini stacca il pass per gli Europei in Galles dopo il pareggio contro la Turchia. Con i turchi, a punteggio pieno come l’Italia dopo le prime due giornate, è bastato un pareggio (1-1) per via di una miglior differenza reti, con l’Italia che era andata in vantaggio nel primo tempo con uno splendido gol di Samuele Inacio (oggi all’esordio in questa fase Elite dopo aver scontato le ultime due giornate di squalifica che si portava dietro dal Mondiale Under 17) prima dell’1-1 di Soylu su punizione nella seconda frazione di gioco.
foto x azzurri