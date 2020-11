Italia U21, una doppietta di Pobega stende l’Islanda

Una vittoria importantissima per l’Italia Under 21 guidata da Nicolato. Nella gara – valida per la qualificazione ai prossimi Europei – contro l’Islanda, gli azzurrini si impongono con un 2-1 arrivato nel finale grazie al gol in extremis di Tommaso Pobega che già nel primo tempo aveva trovato la via del vantaggio. Inutile il pari nella ripresa di Willumsson che aveva riacceso le speranze degli islandesi. Gli azzurrini adesso guidano il gruppo davanti a Irlanda e Svezia.

Foto: twitter Italia