Continua la preparazione dell’Italia U21 al centro CONI di Tirrenia in vista della gara contro la Svezia di martedì 8 settembre. Gli azzurrini continuano gli allenamenti ma per Nicolato arriva un nuovo stop. Lascia il ritiro Luca Ranieri che torna alla Fiorentina per uno stop, il ct ha chiamato Pellegrini che si è allenato con la prima squadra.

Foto: twitter Italia