Italia U21 qualificata agli Europei! Agli Azzurrini basta il pareggio con l’Irlanda (1-1)

Missione compiuta per la squadra di Nunziata, che ottiene il punto decisivo grazie al pareggio per 1-1 con l’Irlanda a Trieste. Dopo il gol di Casadei al 23′, un rigore sbagliato da Gnonto e la rete del pari irlandese al 66′ con Moran. Nel finale, un po’ di sofferenza per l’Italia, che può tirare un sospiro di sollievo al termine dei 7′ d recupero. L’Italia è qualificata agli Europei Under 21, Irlanda eliminata.

Foto: Twitter Azzurri