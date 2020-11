Italia U21, poker alla Svezia: doppietta di Raspadori

Una vittoria secca, un 4-1 che non ammette repliche se non per gli Azzurrini che si sono presi la rivincita contro la Svezia dopo il match di andata. Nel primo tempo è arrivato il vantaggio di Maleh prima della doppietta di Raspadori nella ripresa, di Karlsson la rete del momentaneo 2-1 con Scamacca che ha chiuso i giochi al 68′. Con la vittoria l‘Italia U21 guidata da Nicolato ha chiuso il girone in testa alla classifica con 25 punti e con il pass agli Europei già in tasca.

Foto: Italia twitter uff