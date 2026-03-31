Italia U21, poker alla Svezia con Koleosho (doppietta), Ndour e Lipani

31/03/2026 | 20:25:29

Gli azzurrini di Baldini travolgono la Svezia a domicilio, finisce 4-0 come all’andata. Primo tempo dominato da parte della Nazionale di Baldini che si è portata in vantaggio di due reti sulla Svezia a Boras. Al primo affondo Lipani viene steso in area, calcio di rigore che Koleosho trasforma. Dopo una manciata di minuti lo stesso Koleosho approfitta di uno svarione difensivo della Svezia per realizzare la sua personale doppietta. Nella ripresa segnano Ndour e Lipani e arrotondano il risultato. Finisce con il poker dell’Italia U21.

foto x azzurri