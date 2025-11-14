Italia U21, non basta Pisilli: la Polonia ribalta gli Azzurrini in 3′ e va in vetta nel girone E
14/11/2025 | 18:03:33
Harakiri Italia con la Polonia. Gli azzurrini si fanno rimontare tra l’83’ e l’86’, dopo il gran gol del vantaggio siglato da Pisilli al minuto 61. Ora i polacchi hanno 3 punti di vantaggio nel girone e i ragazzi di Baldini inseguono nel cammino verso l’Europeo. Brutta battuta d’arresto per la Nazionale U21.
POLONIA U21 (4-2-3-1): Lubik; Nowak, Kutwa, Drapinski, Gurgul; Kocaba (66′ Dracal), Kozubal; Pietuszewski (75′ Kuziemka), Duda (74′ Faberski), Pienko; Regula (66′ Bogacz). Ct. Brzeczek
ITALIA U21 (4-3-3): Palmisani; Palestra, Guarino, Comuzzo, Bartesaghi; Pisilli (82′ Berti), Lipani, Dagasso; Cherubini, Camarda (75′ Cissé), Koleosho. Ct: Baldini
Foto: X Azzurri