Italia U21, Nicolato: “Con la Svezia notevole gap fisico, noi appena usciti dagli ombrelloni”

Il c.t. dell’Under 21 azzurra, Paolo Nicolato, ha presentato la sfida contro la Svezia, in programma martedì a Kalmar. Questo il commento ai microfoni di Rai Radio 1, che avvisa: “Contro la Svezia partiamo con un gap fisico notevolissimo. Già tradizionalmente la Svezia e i paesi del nord in generale sono squadre che corrono molto, affrontarli alla loro 18ª di campionato e noi appena usciti dagli ombrelloni non e’ cosi’ semplice”. Ha aggiunto Nicolato: “Anche tra i nostri ragazzi non c’e’ stata una preparazione omogenea, immagino che sara’ una partita in cui dovremo soffrire, speriamo di farlo nel modo giusto”.

Foto: Twitter Italia