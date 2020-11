Italia U21, nasce la squadra B per le gare in programma a novembre

Saranno due le squadre della Nazionale Under 21 che si alleneranno in sinergia e allo stesso modo affinché vi sia tempestività in caso di contagi e focolai all’interno del gruppo. Attraverso un comunicato sul sito della FIGC: “In vista delle gare di qualificazione all’Europeo Under 21 2019/21 in programma nel mese di novembre rispettivamente in Islanda (12), Lussemburgo (15) e con la Svezia a Pisa (18), la FIGC ha deciso di costituire, oltre alla Nazionale Under 21, una Under 21 B, allenata da AlbertoBollini.” “La scelta – si legge nella nota – una novità nel panorama delle Nazionali Giovanili, nasce dall’esperienza vissuta ad ottobre, quando l’Under 20 era stata prima convocata dopo le prime ripetute positività al Covid-19 verificatesi nell’Under 21, e poi conseguentemente mandata in campo nel match con l’Irlanda (con il rinforzo di alcuni calciatori dell’Under 21), conclusosi con una brillante vittoria per 2-0. Proprio in virtù di quel precedente, dunque, e considerata la necessità di dover affrontare tre gare, due delle quali in trasferta, in un momento comunque difficile in rapporto all’aumento dei contagi da Covid-19, il Club Italia ha quindi deciso di costituire due gruppi.”

“Mi preme sottolineare – dichiara il coordinatore delle Nazionali Giovanili Maurizio Viscidi – la funzione e l’importanza della ‘nuova’ Under 21 B, che la Federazione ha voluto strutturare per tempo dopo la positiva prestazione di ottobre della mista Under 21/Under 20. Dovendo affrontare 3 partite ufficiali, di cui 2 all’estero nel periodo Covid più delicato e imprevedibile, è doveroso farsi trovare pronti. Si chiama Under 21 ‘B’ perché la maggior parte dei calciatori sono stati convocati da Nicolato, completati dagli Under 20 di Bollini. Le due rose Under 21 sono state anche illustrate e condivise dal sottoscritto con il Ct Mancini, che ha apprezzato l’iniziativa perché permette anche di avere un bacino ancora più ampio dal quale attingere”.

Foto: sito FIGC