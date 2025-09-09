Italia U21-Macedonia U21 1-0: decide Marianucci nonostante l’inferiorità numerica

09/09/2025 | 20:13:05

L’Italia U21 di Silvio Baldini fa il pieno, gli azzurrini hanno battuto 1-0 la Macedonia nonostante la sofferenza e l’inferiorità numerica, decide il gol di Marianucci. I ragazzi di Baldini continuano il suo cammino nel Gruppo E di qualificazione all’Europeo di categoria del 2027 a vele spiegate, essendo a punteggio pieno. Gli uomini di Baldini sono costretti a far fronte all’inferiorità numerica a partire dal 25′, quando è stato espulso per doppio giallo Brando Moruzzi. Azione del gol decisivo nata con un colpo di testa illuminante di Ndour sulla sua sinistra e destro al volo sul palo lontano di Luca Marianucci, difensore di proprietà del Napoli, che ha sbloccato una gara fino a quel momento tosta.

FOTO: X Italia