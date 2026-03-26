Italia U21-Macedonia del Nord U21, le formazioni ufficiali
26/03/2026 | 17:15:24
Alle 18.15, l‘Italia Under 21 si gioca una gara importante per la qualificazione agli Europei Under 21, contro la Macedonia del Nord.
Queste le formazioni ufficiali:
ITALIA UNDER 21 (4-3-3): Palmisani; Favasuli, Comuzzo, Chiarodia, Bartesaghi; Ndour, Lipani, Dagasso; Cherubini, Ekhator, Koleosho. CT: Baldini.
MACEDONIA DEL NORD UNDER 21 (4-2-3-1): Ljupke; Arizankoski, Meliqi, Djekov, Hamza; Angelov, Maslarov; Danev, Durakov, Trajkov, Gashtarov. CT: Stanikj.
Foto: sito Italia Under 21