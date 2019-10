Italia U21, Locatelli: “La fascia di capitano è una responsabilità che mi piace”

Manuel Locatelli, centrocampista del Sassuolo e capitano della Nazionale Under 21, ha rilasciato un’intervista alla Gazzetta dello Sport: “La fascia di capitano è una responsabilità che mi piace, il mister mi ha fatto sentire subito importante: è un motivo di orgoglio per me. Mi ha detto di fare le cose per la squadra e mettere il gruppo al primo posto. Come vedo questa Under? Siamo solo all’inizio, c’è tanto da fare ma c’è un buon potenziale. L’Armenia? Non dobbiamo sottovalutare nessuno, nel calcio internazionale è un attimo cadere”.