Italia U21, il CT Nunziata: “Ci aspettano due partite fondamentali. Dovremo dare il massimo”

L’Italia U21 sarà attesa, in questa sosta, dalle due partite da giocare contro Lettonia e Turchia, valide per la qualificazione agli Europei di categoria 2025, che si terranno in Slovacchia. Il CT degli Azzurrini Carmine Nunziata, intervenuto oggi in conferenza stampa direttamente dal ritiro di Cesenatico: ha presentato con le seguenti parole il doppio impegno che attende la sua squadra:

“Saranno due partite fondamentali per il nostro cammino. Dobbiamo fare il massimo anche perché siamo l’unica squadra del girone che ha un doppio impegno e sarebbe importante ottenerlo. In questi tre o quattro giorni di ritiro dovremo fare in modo di recuperare tutto quello che abbiamo fatto di buono e migliorare ciò che non abbiamo fatto bene. I due punti persi all’andata con la Lettonia. Devo valutare lo stato di forma di tutti, visto anche che c’è qualcuno che viene da un infortunio. Spalletti ha grande attenzione per l’U21 e per tutte le nazionali giovanili. Visto che abbiamo due partite di qualificazione ha deciso di lasciarceli”.

Foto: Twitter FIGC