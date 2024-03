Italia U21, i convocati di Nunziata per le gare con Lettonia e Turchia: ci sono Kayode, Baldanzi ed Hasa

Sono 28 i giocatori convocati dal CT dell’Italia U21 Carmine Nunziata per i prossimi due impegni degli Azzurrini, che dovranno vedersela contro Lettonia e Turchia nei due match validi per le qualificazioni al prossimo Europeo di categoria, che si svolgerà in Slovacchia nel 2025. Questo l’elenco completo diramato dal commissario tecnico:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Hellas Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (Sankt Gallen)

Centrocampisti: Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Chelsea), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Luis Hasa (Juventus), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Braga), Matteo Prati (Cagliari), Franco Tongya (Aek Larnaca), Cristian Volpato (Sassuolo)

Attaccanti: Giuseppe Ambrosino (Catanzaro), Tommaso Baldanzi (Roma), Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Wilfried Gnonto (Leeds), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

Foto: Twitter FIGC