Italia U21, i convocati di Nunziata: novità Rinaldi, Bianco e Koleosho

Carmine Nunziata ha diramato la lista dei convocati per Italia-Norvegia, gara valida per le qualificazioni all’Europeo del 2025 e in programma martedì 17 ottobre alle ore 17.45 allo stadio ‘Druso’ di Bolzano. Le novità sono il portiere Filippo Rinaldi (Olbia), il centrocampista Alessandro Bianco (Reggiana) e l’attaccante Luca Koleosho (Burnley). Ecco la lista completa:

Portieri: Sebastiano Desplanches (Palermo), Filippo Rinaldi (Olbia), Gioele Zacchi (Giana Erminio)

Difensori: Riccardo Calafiori (Bologna), Diego Coppola (Verona), Daniele Ghilardi (Sampdoria), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Olabode Kayode (Fiorentina), Lorenzo Pirola (Salernitana), Matteo Ruggeri (Atalanta), Riccardo Turicchia (Juventus), Mattia Zanotti (San Gallo)

Centrocampisti: Tommaso Baldanzi (Empoli), Alessandro Bianco (Reggiana), Edoardo Bove (Roma), Cesare Casadei (Leicester), Giovanni Fabbian (Bologna), Jacopo Fazzini (Empoli), Fabio Miretti (Juventus), Cher Ndour (Paris Saint Germain), Matteo Prati (Cagliari)

Attaccanti: Lorenzo Colombo (Monza), Francesco Pio Esposito (Spezia), Luca Koleosho (Burnley) Marco Nasti (Bari), Gaetano Pio Oristanio (Cagliari)

Fonte: italia-under-21-foto-twitter-vivo-azzurro