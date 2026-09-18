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Italia U21, i convocati di Baldini: presenti Favasuli, Lulli, Pisilli e Cisse

18/09/2026 | 18:19:27

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Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro l’Armenia e la Polonia di qualificazione ai prossimi Europei. Ecco i 25 del CT.

PORTIERI:
Daffara / Mascardi / Palmisani

DIFENSORI:
Bartesaghi / Calvani / Chiarodia / Comuzzo / Favasuli / Fortini / Lulli / Moruzzi / Reggiani

CENTROCAMPISTI:
Berti / Cichella / Faticanti / Liberali / Lipani / Ndour / Pisilli

ATTACCANTI:
Camarda / Cherubini / Cisse / Fini / Koleosho / Raimondo

Foto: X Azzurri