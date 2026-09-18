Italia U21, i convocati di Baldini: presenti Favasuli, Lulli, Pisilli e Cisse
18/09/2026 | 18:19:27
Silvio Baldini ha diramato la lista dei convocati per gli impegni contro l’Armenia e la Polonia di qualificazione ai prossimi Europei. Ecco i 25 del CT.
PORTIERI:
Daffara / Mascardi / Palmisani
DIFENSORI:
Bartesaghi / Calvani / Chiarodia / Comuzzo / Favasuli / Fortini / Lulli / Moruzzi / Reggiani
CENTROCAMPISTI:
Berti / Cichella / Faticanti / Liberali / Lipani / Ndour / Pisilli
ATTACCANTI:
Camarda / Cherubini / Cisse / Fini / Koleosho / Raimondo
Foto: X Azzurri