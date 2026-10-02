Italia U21: Favasuli e Fortini lasciano il ritiro. Il comunicato

02/10/2026 | 18:49:49

Costantino Favasuli e Niccolò Fortini lasciano il ritiro della Nazionale italiana Under 21 a causa di noie fisiche. I due calciatori, rispettivamente di Napoli e Torino, salteranno la sfida decisiva contro la Polonia.

Il comunicato: “Non saranno della partita Costantino Favasuli e Niccolò Fortini: i due esterni di Napoli e Torino, infatti, sottoposti a valutazione medica, sono stati considerati indisponibili e hanno fatto rientro questo pomeriggio nelle rispettive sedi. Contestualmente, si è invece aggregato al gruppo Honest Ahanor: il calciatore del Crystal Palace è arrivato direttamente da Coverciano dove era in raduno con la Nazionale maggiore e sarà una pedina importante in più per Silvio Baldini che questo pomeriggio ha differenziato i gruppi di lavoro, concedendo una seduta di scarico alla squadra fra palestra e terapie”.

Foto: Instagram Napoli