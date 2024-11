Italia U21, Bove lascia il ritiro: al suo posto Pafundi

Forfait dell’ultima ora nell’Italia Under 21. Come si apprende dai canali ufficiali della FIGC, infatti, Edoardo Bove, centrocampista della Fiorentina, è alle prese con un problema fisico e ha lasciato il ritiro, mentre Luca Koleosho svolgerà degli accertamenti a seguito dei quali si capirà la sua disponibilità per le due partite. Raggiungerà invece Tirrenia il centrocampista offensivo Simone Pafundi, inizialmente convocato con la Nazionale Under 20.

Foto: Instagram Fiorentina