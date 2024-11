Italia U21, Baldanzi lascia il ritiro. Il comunicato della FIGC

“Il centrocampista della Roma Tommaso Baldanzi, causa indisponibilità per la partita contro l’Ucraina, ha fatto rientro nella Capitale.”

Con il seguente comunicato, la FIGC rende noto che il trequartista della Roma non prenderà parte all’amichevole contro l’Ucraina di martedì, ed è tornato a Trigoria. Per il giallorosso, che non è sceso in campo nella gara contro la Francia, si parla genericamente di indisponibilità.

Foto: Sito FIGC