Italia U21-Armenia U21, le formazioni ufficiali
14/10/2025 | 17:23:09
Alle 18.15 importante sfida per l’Italia Under 21 che sfida l’Armenia U21.
Queste le formazioni ufficiali:
ITALIA (4-3-3): Palmisani; Palestra, Marianucci, Mane, Bartesaghi; Pisilli, Lipani, Ndour; Cherubini, Camarda, Koleosho. Allenatore: Silvio Baldini.
ARMENIA (4-4-2): Matinyan; Bandikyan, Hakobyan (3), Manukyan, Tarloyan; Hakobyan, H. Sargsyan, N. Hovhannisyan, K. Hovhannisyan; Eloyan, Hakobyan. Allenatore: Armen Gyulbudaghyants.
Foto: x figc