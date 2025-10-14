Italia U21-Armenia 5-1: a segno Camarda (doppietta), Dagasso, Fini ed Ekhator

14/10/2025 | 20:12:49

L’Italia U21 non si ferma e travolge l’Armenia U21 5-1, gli azzurrini fanno quattro su quattro nelle qualificazioni agli Europei U21, l’espulsione di Fortini all’85’ non condiziona la partita a risultato già acquisito.Dopo un primo tempo scivolato via sul risultato di 0-0, nella ripresa gli Azzurrini di Baldini hanno preso il largo, trovando il doppio vantaggio con Dagasso e Camarda, poi l’attaccante del Lecce ha siglato la doppietta e Fini ha calato il poker. Vardasyan ha messo a segno invece il gol della bandiera per l’Armenia. Nel recupero in gol anche Ekhator, che fissa il finale sul 5-1 per gli azzurrini.

FOTO: X Italia