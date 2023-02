Italia U21, amichevoli con Serbia e Ucraina prima dell’Europeo

Sono state rese note le due amichevoli dell’Italia Under 21 prima dell’Europeo che giocherà la Nazionale allenata da Paolo Nicolato. Come riportato dal sito della FIGC, la prima sfida si terrà in Serbia, a Backa Topola, venerdì 24 marzo contro la Serbia, la seconda invece verrà disputata a Reggio Calabria lunedì 27 marzo contro l’Ucraina. La fase finale dell’Europeo poi vedrà impegnati gli Azzurrini a giugno in Romania, in un girone con Norvegia, Svizzera e Francia.

Foto: Twitter Italia