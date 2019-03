Italia U21, da 2-0 a 2-2 con la Croazia. Di Biagio: “Non so come abbiamo fatto a non vincere”

Ancora un pareggio per l’Italia Under 21: nel primo tempo uno-due degli Azzurrini firmato Bastoni e Locatelli, poi nella ripresa la rimonta della Croazia con le reti di Halilovic e Kalaica. Il ct Luigi Di Biagio è intervenuto ai microfoni di Rai Sport dopo la gara: “La Croazia è una squadra che ti lascia giocare un po’ di più. Non so come abbiamo fatto a non vincerla, dobbiamo fare tesoro di quello che è successo questa sera. Si poteva fare meglio, ma siamo i primi saperli dovremo lavorare su questo. Anche quando si gioca un po’ meno bene arrivano indicazioni positive. Questa sera ho visto una squadra compatta, propositiva e che ha creato tante occasioni. Purtroppo torniamo a casa senza vittoria, speriamo di riprenderci tutto insieme”.

Foto: vivoazzurro.it