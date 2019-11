Italia U17, parla il CT Nunziata: “Fra le prime 8 al Mondo, i ragazzi siano fieri”

Non c’è rammarico, ma solo orgoglio. Carmine Nunziata, ct dell’Italia U17, dopo la sconfitta con il Brasile ai Mondiali di categoria, in conferenza stampa ha voluto complimentarsi ed elogiare i suoi ragazzi. “Abbiamo conquistato un secondo posto agli Europei e concluso tra le prime otto squadre al Mondo. Devono essere fieri di quello che hanno fatto e io non smetterò mai di ringraziarli per i sacrifici e la determinazione che ho visto”. Poi ha concluso: “È stato un anno meraviglioso e questo è solo l’inizio. Con questo entusiasmo, il loro futuro sarà radioso”.

Foto: vivoazzurro