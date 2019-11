Italia U17, notte amara: finisce il sogno Mondiale, passa il Brasile

Finisce ai quarti di Finale il cammino dell’Italia U17 nei Mondiali di categoria. Nella notte, infatti, gli azzurrini del CT Nunziata hanno disputato il match contro il Brasile padrone di casa, rimediando uno 0-2 che vale l’estromissione dalla kermesse in Sudamerica.

Decisive le reti di Patryck e Peglow nel primo tempo, in una partita fatta di tanti rimpianti per gli azzurri: proprio la precisione in zona gol ha fatto la differenza per la qualificazione.

Per gli azzurrini resta il miglior risultato eguagliato (i quarti di finale) dal 2009 nella competizione di categoria. Ora per la selezione verdeoro di casa c’è l’ostacolo Francia, che ha spazzato via la Spagna con un 6-1 senza discussioni. Nell’altra semifinale del Mondiale Under 17 sarà Messico contro Olanda.

Foto: vivoazzurro twitter