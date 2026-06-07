Italia U17 campione d’Europa per la seconda volta: con il Belgio decisivo Perrillo ai rigori

07/06/2026 | 21:15:54

Trionfo storico dell’Italia U17, che ha battuto il Belgio e ha vinto il secondo Europeo di categoria della sua storia. Dopo l’1-1 nei tempi regolamentari, gli Azzurrini ai calci di rigore hanno sconfitto i Diavoli Rossi, decisivo il gol di Perillo ai tiri dal dischetto.

BELGIO (4-2-3-1): Seghers; Moorthamer, Mbavu, Bloondeel, El Morabet; Van Gelder, Dierckx; Onia Seke (83′ Achabar), Driessen (72′ Ojea), Nga Kana (90’+2 Verstrepen); Benktib. CT Vermant

ITALIA (4-3-1-2): Lupo; Bonifazi, Diallo, Varali, Dattilo (87′ Dattilo); Gasparello (58′ Ballarin), Okon, Biondini (87′ Fugazzola); Corigliano (67′ Landi); Perillo, Croci (58′ Casagrande). CT Franceschini

GOL: 85′ Ojea, 90′ Fugazzola

AMMONIZIONI: 46′ Biondini, 60′ Ballarin, 74′ Casagrande, 86′ Cobiella, 87′ Ojea, 89′ Moorthamer, 90′ Fugazzola, 90’+5 Rocca

foto x azzurri