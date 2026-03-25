Italia U-21, tra i convocati c’è anche Kayode

L’Italia U-21 del ct Silvio Baldini si sta preparando ad affrontare la Macedonia del Nord (26 marzo a Empoli) e la Svezia (31 marzo a Borås) nelle qualificazioni all’Europeo 2027. Tra i convocati dal ct si aggiunge anche il difensore del Brentford, Michael Kayode, arrivato ieri sera al CPO di Tirrenia.

Questa è la lista dei difensori convocati dopo il suo inserimento:

Difensori: Honest Ahanor (Atalanta), Davide Bartesaghi (Milan), Gabriele Calvani (Frosinone), Fabio Chiarodia (Borussia M’gladbach), Pietro Comuzzo (Fiorentina), Costantino Favasuli (Catanzaro), Gabriele Guarino (Empoli), Michael Kayode (Brentford), Mattia Mannini (Juve Stabia); Brando Moruzzi (Empoli);

Foto: Instagram Brentford