Italia-Turchia, le formazioni ufficiali

Alle 21.00 scenderanno in campo Italia e Turchia per un’amichevole internazionale in vista di Euro2024. Di seguito le scelte iniziali dei due tecnici.

ITALIA (4-2-3-1): Vicario; Di Lorenzo, Mancini, Bastoni, Dimarco; Jorginho, Cristante; Orsolini, Pellegrini, Chiesa; Retegui. Commissario tecnico: Luciano Spalletti.

TURCHIA (4-2-3-1): Bayindir; Celik, Demiral, Ahyan, Muldur; Aydin, Bardakci; Yildiz, Calhanoglu, Yazici; Yilmaz. Commissario tecnico: Vincenzo Montella,

Foto: Instagram Azzurri